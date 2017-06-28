РПЦ отказалась венчать пары в День семьи

Русская православная церковь (РПЦ) не может венчать пары в День семьи, любви и верности, поскольку 8 июля приходится на один из дней Петровского поста, сообщает ТАСС со ссылкой на протоиерея Дмитрия Рощина.

«8 июля всегда Петровский пост, поэтому невозможно совершить таинство венчания», — сказал он.

Священник отметил, что желающие заключить церковный брак именно в праздник святых Петра и Февронии могут сделать это 19 сентября — день памяти перенесения мощей Петра из Благовещенского мужского монастыря в Свято-Троицкий женский монастырь Мурома к мощам Февронии.

При этом он отметил, что церковь уделяет много внимания поддержке института семьи и поддерживает праздник, отмечающийся 8 июля.

День семьи, любви и верности празднуется в России с 2008 года и совпадает с церковным днем памяти святых Петра и Февронии Муромских. История подвижников основывается на древнерусской летописи, согласно которой дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. Скончались Петр и Феврония в один день и час — 8 июля по новому стилю.