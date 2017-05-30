Минкульт и РПЦ возобновят работу комиссии по решению конфликтов

Комиссия по урегулированию конфликтных вопросов между церковью и музеями возобновит свою работу, заявил викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Егорьевский Тихон. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России.

«Какое-то время мы перестали обращать внимание на эту организацию и вот сейчас вновь решили, что ей будет предан некий динамический и официальный статус», — объяснил представитель РПЦ.

Епископ Тихон обсудил работу комиссии с главой Минкульта Владимиром Мединским. Встреча прошла в рамках фестиваля «Интермузей-2017» в московском «Манеже».

«Нам важно найти и установить постоянный диалог, поддерживать диалог между церковью и сообществом», — подчеркнул Мединский.

Отмечается, что первое совещание комиссии состоится в ближайшее время. Возглавят ее директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и протоирей Леонид Калинин.