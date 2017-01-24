Минкульт создал рабочую группу по конфликтам в театральной сфере

Министерство культуры России сформировало рабочую группу по решению споров, возникающих в сфере театрального искусства. Об этом представители ведомства рассказали «Интерфаксу» во вторник, 24 января.

В Минкульте отметили, что созданная комиссия будет выражать общую позицию и выдвигать свои предложения касательно назначений художественных руководителей, главных режиссеров и директоров театров.

«В первый состав вошли такие известные театральные деятели, как Валерий Фокин, Владимир Урин, Александр Калягин, Кирилл Крок, Евгений Миронов и другие. Встречи группы будут проходить по мере необходимости», — заявили представители ведомства.

Глава министерства Владимир Мединский подчеркнул, что задачи комиссии не должны ограничиваться разбором театральных распрей. По его словам, новый совет будет также вырабатывать рекомендации по развитию театрального образования и искусства.