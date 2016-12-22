Минкульт поддержал решение ректора ГИТИСа об объединении факультетов

В Министерстве культуры России поддержали решение ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского объединить театроведческий и продюсерский факультеты вуза. Об этом в четверг, 22 декабря, ТАСС сообщил замглавы ведомства Владимир Аристархов.

«Ректору виднее, как организовать учебный процесс. Заславский замечательный руководитель, он достойно избран, имеет все полномочия и намного лучше студентов разбирается в ситуации и знает, как действовать», — заявил он.

Ранее в тот же день более ста студентов, выпускников и педагогов ГИТИСа написали министру культуры Владимиру Мединскому, а также председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину и Заславскому открытое письмо, в котором раскритиковали объединение факультетов.

Авторы обращения заявили, что «слияние двух разнонаправленных факультетов — решение категорически неразумное», а на ученом совете, голосовавшем за это решение, отсутствовали руководители и заведующие кафедрами.

21 декабря Заславский объявил об объединении продюсерского и театроведческого факультетов ГИТИСа. По его словам, это связано с тем, что «почти все российские фестивали курируют театральные критики». «Мне показалось, что нужно пойти навстречу тенденциям, отражающим жизнь», — отметил глава вуза.

Заславский был избран ректором ГИТИСа 15 ноября 2016 года. За его кандидатуру проголосовали 174 делегата, 40 голосов было подано против. До Заславского на этом посту работала Карина Мелик-Пашаева. В мае 2016-го ей исполнилось 70 лет — по уставу вуза она больше не могла занимать должность ректора.