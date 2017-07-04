«Зарайский ратный сбор» вошел в топ-3 этнофестивалей России

Подмосковный фестиваль исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор» вошел в тройку самых популярных российских этнографических фестивалей в высокий летний сезон 2017 года. Об этом во вторник, 4 июля сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости мероприятий. Отмечается, что в исследовании не учитывались Москва и Санкт-Петербург.

Помимо «Зарайского ратного сбора», в топ-10 вошли также попали «МИР Сибири» (Шушенское, Красноярский край), «Бушуевский фестиваль» (Златоуст, Челябинская область), «Прокопиевская ярмарка» (Великий Устюг, Вологодская область), «День Петра и Февронии» (Муром, Владимирская область), «Виктория — 2017» (Байкальск, Иркутская область), «Голос кочевников» (Ацагат, Бурятия), «Родники Алтая» (Усть-Кокса, Алтай), «Быг-быг» (Старые Быги, Удмуртия) и «Велень Озкс» (Мордовия).

«Зарайский ратный сбор VII» состоится 28-30 июля на территории Зарайского кремля Московской области. В прошлом году мероприятие посетили 21 тысяча человек.