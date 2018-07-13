Десятки новых школ и детсадов введут в строй в Подмосковье до конца года

Более двух десятков образовательных учреждений планируется ввести в эксплуатацию в Подмосковье до конца года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 13 июля.

«Строительство вышеперечисленных объектов осуществляется в рамках государственных программ Московской области и сопровождается Центром бюджетного строительства, который обеспечивает всестороннюю поддержку и связь между региональными органами власти и застройщиками в решении возникающих вопросов на всех стадиях реализации проектов», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он уточнил, что к торжественному открытию уже готовятся девять новых школ и три детских сада. Все объекты строятся при поддержке регионального бюджета.

На данный момент в Подмосковье на разных стадиях реализации находится свыше 600 проектов социальной инфраструктуры, уточняется в сообщении.

В мае 2017 года губернатор Андрей Воробьев заявил, что в рамках президентской программы в регионе будет построено 230 школ. Глава региона подчеркнул, что система образования в области является одной из лучших. Позже он сообщил, что около шести миллиардов рублей власти выделят на модернизацию и ремонт домов культуры и детских школ искусств.

