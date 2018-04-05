Строительные площадки Подмосковья проверят на пожарную безопасность

Рейды по проверке соблюдения пожарной безопасности пройдут на всех строительных площадках Московской области. Об этом ссообщили в пресс‐службе Министерства строительного комплекса региона, передает телеканал «360».

«Проверки соблюдения правил пожарной безопасности на строящихся объектах — это часть системной работы надзорных органов. В этом году в рамках совместных рейдов планируется проверить более 100 объектов строительства. Особое внимание при проведении надзорных мероприятий будет уделено проблемным объектам долевого строительства», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Максим Фомин.

Этим займутся инспекторские составы Главгосстройнадзора Московской области и Главного управления МЧС России по региону. Они осмотрят территорию строек и бытовые городки, расположенные за ней. Все обнаруженные недостатки оценят компетентные органы.

По словам Фомина, с начала этого года на проверенных объектах выявлено 202 нарушения, из них 120 уже устранено. Общая сумма штрафов составила более 10 миллионов рублей.

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