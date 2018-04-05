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Единая диспетчерская служба скорой помощи появится в Подмосковье

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В Подмосковье появится Единая диспетчерская служба скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, передает РИАМО.

«В конце 2018 года в Подмосковье, в Красногорске, заработает единая диспетчерская служба скорой помощи», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В службе будут обрабатывать все обращения, которые поступают по области. Диспетчер сможет направить на вызов автомобиль, который находится ближе всего к указанному адресу. Это позволит сократить время реагирования на вызов.

«Если раньше информация о вызовах скорой помощи направлялась в поликлиники посредством телефонных звонков, то теперь эта работа проводится через информационную систему. Это напрямую влияет на качество оказания неотложной медицинской помощи», — отметил Марков.

По его словам, за последние три года скорая помощь стала приезжать быстрее на 10-15 процентов. В 2017 году в более 96 процентах случаев медпомощь доезжала до больного в течение 20 минут.

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