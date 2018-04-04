В Подмосковье облюбовали онлайн-запись на прием к врачу

Жители Подмосковья в первом квартале этого года записались к врачам через интернет более 2,5 миллиона раз. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, передает портал правительства региона.

«Внедрение информационных технологий в сферу здравоохранения позволяет жителям легко и быстро записаться на прием к нужному специалисту. Больше нет необходимости ехать в медучреждение и стоять в очереди в регистратуру», — отметил чиновник.

По его словам, ежемесячно услугой онлайн-записи пользуются порядка одного миллиона человек. «С начала года свыше 115 тысяч человек вызвали специалиста на дом онлайн», — добавил Марков.

Удаленная запись к врачу доступна через сайт госуслуг, инфоматы или по телефону. К некоторым специалистам записаться можно только через другого врача.

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