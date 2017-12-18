Более 600 инфоматов для записи к врачу поставят в подмосковные поликлиники

Свыше 600 инфоматов для записи на прием к врачу установят дополнительно в поликлиниках региона, проинформировала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 18 декабря.

«В поликлиниках Московской области началась установка дополнительных инфоматов для записи на прием к врачу. В ближайшее время планируется поставить 632 инфомата. Работа проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева», — сказала Забралова.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, введение в работу дополнительных инфоматов делает более доступным для пациентов этот канал записи на прием к врачу. «Ежемесячно через инфоматы, установленные в поликлиниках, на прием к врачу записывается около 350 тысяч человек. Через портал госуслуг, например, в среднем в месяц записывается порядка 900 тысяч человек, а через "горячую линию" — более 210 тысяч», — уточнил он.

5 сентября сообщалась о создании в регионе единого кол-центра для записи к врачам. В частности, через сервис можно вызвать врача на дом, отменить или перенести запись, узнать дополнительную информацию о работе учреждений здравоохранения Подмосковья.