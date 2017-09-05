В Подмосковье организован единый кол-центр для записи к врачу

Единый кол-центр организован в Московской области для записи к врачам, сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 5 сентября.

«Сейчас там [в кол-центре] работает 200 операторов в смену, количество вызовов в смену увеличилось с двух тысяч до 14 тысяч, при этом среднее время ожидания ответа в пиковые часы не превышает двух минут. За первые дни закрытия регистратур процент записей электронно увеличился на 22,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», — сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

Через сервис можно также вызвать врача на дом, отменить или перенести запись, узнать дополнительную информацию о работе учреждений здравоохранения региона, отмечается в сообщении.

10 августа сообщалось, что в подмосковных поликлиниках с 1 сентября будет отменена запись к врачу через регистратуру. Записаться к специалисту можно через портал госуслуг, сайты лечебных учреждений или через установленные в поликлиниках инфоматы. Отмечалось, что изменения позволят уменьшить регистратурные очереди.