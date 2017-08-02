Российские поликлиники начнут работу по новой схеме

Правительство России одобрило проект по улучшению модели функционирования поликлиник. Предполагается, что после его претворения в жизнь в поликлиниках сократятся очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения диспансеризации. Об этом в среду, 2 августа, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Отмечается, что также улучшится качество медицинских услуг и удовлетворенность пациентов от работы медучреждений.

Планируется, что завершится проект в апреле 2023-го. В 2018 и 2019 годах будет реализована его пробная версия, по ней будет работать 155 и 195 поликлиник соответственно. К 2022-му в программу войдет уже около четырех тысяч поликлиник.

Помимо этого, в 2018 году в половине поликлиник появится система по реагированию на отклонения от сроков ожидания помощи, установленных государственной гарантией. В 2020-м она покроет 75 процентов медучреждений, в 2022-м — 95 процентов.

В связи с этим в поликлиниках установят автоматизированную систему мониторинга доступности первичной медицинской помощи. Она позволит отслеживать оперативность записи к тому или иному специалисту.

30 июня стало известно о том, что Минздрав готовит проект по выявлению больных алкоголизмом и наркоманией среди пациентов больниц и поликлиник. Программа будет действовать по всей стране. Запустить ее намерены до конца 2017 года.