Более 46 тысяч человек воспользовались услугами подмосковных центров здоровья

С начала года свыше 46 тысяч человек впервые обратились в центры здоровья, действующие при подмосковных поликлиниках, сообщается на сайте правительства Московской области в понедельник, 24 июля.

«Врач оценивает состояние здоровья с помощью диагностического оборудования. При центрах действуют школы здоровья, где можно прослушать курс лекций о профилактике различных болезней, правилах рационального питания», — рассказала первый зампред правительства региона Ольга Забралова.

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В настоящее время в регионе работают 34 центра здоровья и пять передвижных медицинских комплексов, отмечается в сообщении.

13 июля сообщалось, что в Московской области с начала года в ходе диспансеризации было выявлено более 98 тысяч случаев различных заболеваний.

В начале прошлого месяца власти Подмосковья сообщили, что смертность за первые пять месяцев этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 3,5 процента.

Центры здоровья действуют на базе городских поликлиник и являются одним из основных инструментов госпрограммы по формированию здорового образа жизни «Здоровая Россия». Там можно пройти бесплатное профилактическое обследование в любом возрасте один раз в год. Визит займет от 30 минут до часа, говорится на сайте mos.ru.