Власти Московской области рассказали об итогах диспансеризации жителей

В Московской области с начала года в ходе диспансеризации было выявлено более 98 тысяч случаев различных заболеваний. Об этом сообщает телеканал «360» в четверг, 13 июля.

«За шесть месяцев 2017 года диспансеризацию прошли 668,5 тысячи жителей Московской области, из них практически здоровыми признаны 247,8 тысячи человек», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

Она напомнила, что с прошлого года в регионе действует программа «Единый день диспансеризации», в рамках который жители области старше 21 года могут бесплатно посетить различных специалистов. Диспансеризацию можно проходить раз в три года.

3 июля власти Подмосковья сообщили, что смертность за первые пять месяцев этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 3,5 процента.

В феврале сообщалось, что практически здоровыми по результатам диспансеризации в 2016 году признаны более 460 тысяч жителей Подмосковья. Всего обследование прошли более 1,24 миллиона человек.