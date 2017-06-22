В Подмосковье на средства реабилитации инвалидов выделят 25 миллионов

Московская областная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации. Об этом сообщает телеканал «360» в четверг, 22 июня.

Согласно документу, в начале следующего года на эти цели из областного бюджета выделят 24,9 миллиона рублей.

Перечень предоставляемой инвалидам техники и сроки ее пользования будут устанавливаться региональным правительством, уточняет телеканал.

В феврале сообщалось, что практически здоровыми по результатам диспансеризации в 2016 году признаны более 460 тысяч жителей Подмосковья. Всего обследование прошли более 1,24 миллиона жителей региона.