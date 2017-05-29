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Инвалидов в хабаровском доме престарелых кормили кашей с насекомыми

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Черняевский дом-интернат для престарелых и инвалидов
Черняевский дом-интернат для престарелых и инвалидов

В Хабаровском крае начата проверка появившейся в СМИ информации о том, что престарелых и инвалидов в доме-интернате, расположенном в селе Черняево района имени Лазо, кормили кашей с насекомыми. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Ранее 29 мая издание AmurMedia сообщило, что плановая проверка регионального управления Россельхознадзора показала, что в черняевском интернате были закуплены и использовались крупы, не соответствующие требованиям нормативных документов. В ячменной, пшеничной и гречневой крупах, а также в пшене, горохе и овсяных хлопьях обнаружили хлебных клещей, мукоеда суринамского, цветковые пленки и сорную примесь.

Учреждению выдали предписание о запрете на использование круп. Были возбуждены административные дела, а также вынесены постановления о наказании в виде штрафов.

В феврале в Хабаровске после жалоб родителей воспитанников детского сада №16 на то, что их детей кормят кашей с насекомыми, была начата проверка, сообщалось на сайте регионального следственного управления СКР.

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