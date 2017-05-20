Столичные рестораны решили адаптировать для инвалидов на основе данных Сбербанка

Часть московских ресторанов и отелей будет адаптирована для инвалидов. Выбирать заведения планируется на основе данных Сбербанка о лицах с ограниченными возможностями, получающих пенсию и социальные пособия. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Игорь Бухаров.

По слову Бухарова, сейчас ведутся переговоры со Сбербанком. «В местах, где рядом проживают наибольшее количество инвалидов, отели и рестораны будут оборудованы всем необходимым, чтобы инвалиды могли комфортно заехать, поесть и попить», — рассказал он.

Бухаров пояснил, что не каждый ресторан может позволить себе оборудовать доступную среду и ФРИО негативно относится к идее обязать всех это делать, «ведь это деньги, а ситуация на рынке кризисная». При этом, по его словам, каждое заведение все же старается по мере возможности помочь посетителям с ограниченными возможностями — например, некоторые сети по собственной инициативе выпустили меню со шрифтом Брайля для незрячих.

Глава ФРИО заявил, что из-за бюрократии в структуре Сбербанка работу над программой получится начать в течение года.

