В Подмосковье насчитали 460 тысяч здоровых жителей

Практически здоровыми по результатам диспансеризации в 2016 году признаны более 460 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«У 527 тысяч жителей Подмосковья, прошедших диспансеризацию в прошлом году, диагностированы заболевания, требующие наблюдения или оказания специализированной медпомощи. В ходе диспансеризации 5373 человека впервые узнали, что болеют сахарным диабетом, более 49 тысяч человек — болезнями сердца и сосудов», — сказала первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова, добавив, что у 2019 человек был впервые диагностирован рак.

Всего обследование прошли более 1,24 миллиона жителей региона, сообщает телеканал «360».

Бесплатная диспансеризация для лиц старше 21 года проводится раз в три года. Ежегодно ее могут проходить инвалиды, участники Великой Отечественной войны, боевых действий, блокадники, а также бывшие узники концлагерей.

В Московской области, по данным на начало 2017 года, проживают около 7,5 миллиона человек.