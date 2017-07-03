В Подмосковье снизился уровень смертности

В Московской области смертность за первые пять месяцев этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 3,5 процента. Об этом сообщается на сайте Мособлстата в понедельник, 3 июля.

Показатель смертности на 10 тысяч населения составил 126,6 случаев против 132,6 годом ранее. Больше всего подмосковных жителей (44 процента) умерли от болезней системы кровообращения. Другая распространенная причина — злокачественные новообразования.

При этом число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний снизилось на 17,5 процента, отмечается в сообщении.

С января по мая в регионе скончался 151 ребенок в возрасте до года — на 17,9 процента меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

29 июня сообщалось, что средняя продолжительность жизни россиян в 2016 году составила 71,87 года — это рекорд за всю историю сбора данных. Дольше всего живут в Ингушетии, Дагестане и Москве (77 лет). Самый низкий показатель зафиксирован в Туве — 64,2 года.

В марте президент России Владимир Путин указал на наличие в стране резервов для увеличения продолжительности жизни населения.