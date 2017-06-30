Алкоголиков и наркоманов поищут среди посетителей поликлиник

Министерство здравоохранения готовит проект по выявлению больных алкоголизмом и наркоманией среди пациентов больниц и поликлиник. Об этом рассказал агентству «Москва» главный внештатный нарколог ведомства Евгений Брюн.

Предложение поступило от замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой. «Эта программа направлена на то, чтобы выявить там людей, злоупотребляющих алкоголем или принимающих наркотики и получивших свои заболевания в связи с этим. Наша задача выявить и замотивировать на отказ от психоактивных веществ», — отметил нарколог. По его словам, программа будет действовать по всей стране. Запустить ее намерены до конца 2017 года.

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«Сейчас мы отрабатываем эти технологии, ходим в отдельные соматические больницы. Здесь мы выявляем примерно 15 процентов пациентов, которые получили свои заболевания в связи со злоупотреблением алкоголем или наркотиками», — уточнил Брюн.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (78 процентов) одобряют идею введения уголовного наказания за употребление наркотиков. Против свободной продажи наркотиков выступают 93 процента россиян. Почти половина опрошенных считают наркоманию болезнью, которую надо лечить.