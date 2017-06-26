Большинство россиян одобрили уголовную ответственность за прием наркотиков

Большинство россиян (78 процентов) одобряют идею введения уголовного наказания за прием наркотиков. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные РИА Новости.

При этом среди москвичей и петербуржцев данное предложение одобряют 60 процентов.

Против свободной продажи наркотиков выступают 93 процента россиян, тогда как 6 процентов участников опроса допускают легализацию легких наркотиков. Отмечается, что наиболее лояльны к запрещенным веществам лица 18-34 лет, жители столичных городов, а также те, в чьем окружении есть наркоманы.

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Около половины россиян (45 процентов) считают наркоманию болезнью, которую нужно лечить. В 2014-м так полагал 31 процент респондентов. При этом за три года снизилась доля опрошенных, относящих зависимость к общественным болезням (с 37 до 28 процентов), и тех, кто считает наркоманов опасными людьми, которых необходимо изолировать от общества (с 28 до 21 процента).

Опрос ВЦИОМ проводился 20-21 июня. В нем приняли участие 1,2 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

Ранее в июне начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Олег Инсаров рассказал, что количество изъятых наркотических веществ в России за год сократилось более чем в два раза — с почти 52 тонн в 2015-м до 24 тонн в 2016 году. Низкую раскрываемость подобных преступлений он объяснил высокой степенью конспирации наркоторговцев.