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Большинство россиян одобрили уголовную ответственность за прием наркотиков

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Большинство россиян (78 процентов) одобряют идею введения уголовного наказания за прием наркотиков. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные РИА Новости.

При этом среди москвичей и петербуржцев данное предложение одобряют 60 процентов.

Против свободной продажи наркотиков выступают 93 процента россиян, тогда как 6 процентов участников опроса допускают легализацию легких наркотиков. Отмечается, что наиболее лояльны к запрещенным веществам лица 18-34 лет, жители столичных городов, а также те, в чьем окружении есть наркоманы.

Около половины россиян (45 процентов) считают наркоманию болезнью, которую нужно лечить. В 2014-м так полагал 31 процент респондентов. При этом за три года снизилась доля опрошенных, относящих зависимость к общественным болезням (с 37 до 28 процентов), и тех, кто считает наркоманов опасными людьми, которых необходимо изолировать от общества (с 28 до 21 процента).

Опрос ВЦИОМ проводился 20-21 июня. В нем приняли участие 1,2 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

Ранее в июне начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Олег Инсаров рассказал, что количество изъятых наркотических веществ в России за год сократилось более чем в два раза — с почти 52 тонн в 2015-м до 24 тонн в 2016 году. Низкую раскрываемость подобных преступлений он объяснил высокой степенью конспирации наркоторговцев.

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