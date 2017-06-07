Полиция изъяла из кемеровского магазина панамы и носки с изображением конопли

В одном из торговых центров Кемерово из магазина изъяли партию одежды с изображением запрещенной наркотической символики. Об этом говорится на сайте областного главка МВД.

Отмечается, что во время рейда полицейские обнаружили 30 наименований продукции (футболки, кепки, банданы, панамы, носки и прочее) с изображением листа конопли. Всего изъято было 254 предмета.

«По действующему законодательству такие изображения приравниваются к пропаганде и рекламе наркотиков. По мнению экспертов, изображение конопли и другой наркотической символики обладает определенным эффектом влияния и может побуждать к проявлению интереса к наркотическим средствам, психотропным веществам или их прекурсорам», — отмечается в сообщении.

Проводится административное расследование, хозяевам магазина грозит штраф в размере 40 тысяч рублей и приостановление деятельности торговой точки на срок до 90 суток.

В сентябре 2015 года суд признал двоих предпринимателей из Твери, продававших одежду с изображением конопли, виновными в пропаганде и рекламе наркотических средств. Владельцев торговых точек оштрафовали на 40 тысяч рублей каждого, а незаконную продукцию изъяли.