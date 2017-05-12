Facebook заблокировал сообщество сторонников абортов за пропаганду наркотиков

Facebook заблокировал аккаунт благотворительной организации сторонников абортов Women on Web (WOW) за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает The Independent.
Как утверждается в материале издания, официальной причиной блокировки страницы WOW стали нарушения правил социальной сети. «Мы удаляем любую пропаганду и призывы к употреблению наркотиков», — говорилось в письме от Facebook.
В ответ сторонники абортов заметили, что доступ к информации — это неотъемлемое право каждого человека. «На нашей странице мы публикуем жизненно важную информацию для тысяч женщин по всему миру, которые нуждаются в помощи, необходимой для поддержания их здоровья», — заявили они.
По их словам, в большинстве стран каждая женщина в праве получить таблетки для посткоитальной контрацепции.
Women on Web ежемесячно получают более десяти тысяч писем от женщин, которые по тем или иным причинам не в состоянии сделать безопасный аборт. Сервис особенно популярен в Ирландии, где искусственное прерывание беременности допускается только при экстренных обстоятельствах.
Представители Facebook заявили, что занялись расследованием инцидента с блокировкой аккаунта WOW.