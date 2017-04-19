Facebook заблокировал страницу российского посольства в Словакии

Социальная сеть Facebook ограничила доступ к официальной странице посольства России в Словакии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии Николая Левшунова.

По словам Левшунова, на странице публиковались записи преимущественно на словацком языке.

«Возможно ее полное удаление. Мы не знаем, по какой причине. Между тем в Facebook прекрасно работает созданная некоторое время назад фейковая страница», — добавил представитель.

Один из наиболее активных фейков переименовался в «Советское посольство в Чехословакии» и распространяет «откровенную ложь», подчеркивает Левшунов.

На данный момент администраторы страницы российского посольства пытаются выяснить причины блокировки и надеются в скором времени добиться ее разморозки.

В феврале Facebook временно заблокировал аккаунт советника президента России Владимира Путина по вопросам развития интернета Германа Клименко. По словам Клименко, инициатором блокировки его профиля стал российский писатель и телеведущий Станислав Ханкишиев, известный как Сталик.

Блокировке также подвергался аккаунт депутата Госдумы Виталия Милонова. По его словам, профиль был заморожен на месяц из-за публикации, в которой содержалось слово «хохол».