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Facebook заблокировал аккаунт Милонова за «хохлов»

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Виталий Милонов
Виталий Милонов

Facebook временно заблокировал аккаунт депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом политик рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

Страница депутата доступна для просмотра другим пользователям Facebook, но сам Милонов не может публиковать посты, переписываться и комментировать записи других юзеров.

По словам политика, причиной блокировки стало нарушение правил социальной сети. «26 февраля в Петербурге проходил марш памяти Бориса Немцова. На Марсовом поле участники этого рандеву развернули флаги Украины и ЛГБТ. Я, в общем-то, об этом и написал, что на митинге собрались хохлы и представители ЛГБТ. Вот за это на месяц и заблокировали», — объяснил он.

Милонов отметил, что он сразу попросил пользователей сети не считать слово «хохлы» оскорбительным. «В русском языке эта норма допускается, это литературное и ироничное слово, но не оскорбительное», — отметил депутат и добавил, что ему в Facebook сразу же стали писать украинские активисты и называть его «кацапом» (так украинцы пренебрежительно называют жителей России — прим. «Ленты.ру»).

Он подчеркнул, что блокировка российских пользователей в Facebook должна проходить по решению какого-то определенного органа с непосредственным участием со стороны России. Иначе, по мнению Милонова, соцсеть может стать инструментом политических манипуляций. «Это недопустимо. Поэтому либо администрация Facebook отменит цензуру и согласится на российское вмешательство, либо соцсеть следует заблокировать на территории государства», — заявил депутат.

«Это, конечно, очень плохой шаг. Но когда слово "кацап" является плюрализмом мнений, а "хохол" — недопустимым и оскорбительным выражением, другого выхода нет», — резюмировал политик.

Ранее в феврале Facebook временно заблокировал аккаунт советника президента России Владимира Путина по интернету Германа Клименко. По словам Клименко, инициатором блокировки его профиля стал российский писатель и телеведущий Станислав Ханкишиев, известный как Сталик.

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