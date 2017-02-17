Facebook заблокировал аккаунт Сергея Лукьяненко

Facebook заблокировал аккаунт популярного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Об этом прозаик рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

По словам Лукьяненко, он завел профиль в социальной сети около недели назад и не понимает, по какой причине его заблокировали. «Скорее всего, это стандартная ситуация, когда у известного человека появляется аккаунт в соцсети. В этом случае по любой жалобе или подозрению могут начать проверку подлинности страницы», — предположил он.

«Вполне возможно, это чья-то дурная шутка, либо же действия недоброжелателей, а может, и рядовая проверка от Facebook» — отметил писатель.

Лукьяненко добавил, что блокировка его страницы не имеет никакого отношения к конфликту других российских писателей-фантастов Ника Перумова и Леонида Каганова. «В той истории я скорее сторонний наблюдатель, который пытался вмешаться в спор между людьми. Не думаю, что это как-то связано», — считает он.

«Я послал в Facebook скан своего паспорта, надеюсь, этого будет достаточно. Надеюсь, что там посмотрят документ и разберутся», — подытожил писатель.

Facebook также удалил все опубликованные Лукьяненко записи и комментарии. Тем не менее в соцсети можно обнаружить фейковые профили прозаика, зарегистрированные более семи лет назад.

16 февраля Перумов и Каганов устроили перепалку в Facebook из-за недоразумения десятилетней давности. Конфликт начался с того, что Перумов назвал Каганова трусом и подлецом в ответ на его комментарий под постом другого фантаста, Олега Дивова.