Писатели-фантасты поругались из-за послышавшегося 10 лет назад слова «быдло»

Российские писатели-фантасты Ник Перумов и Леонид Каганов устроили перепалку в Facebook из-за недоразумения десятилетней давности.

Ссора началась с того, что Перумов назвал Каганова трусом и подлецом в ответ на его комментарий под постом другого фантаста, Олега Дивова. В дальнейших сообщениях Каганов объяснил, что поводом для недружелюбности коллеги стал инцидент, произошедший около десяти лет назад на международной литературной конференции по вопросам фантастики РосКон (проходит в Подмосковье).

Тогда Каганов показывал писателю Алексу Янгу территорию съезда, и, указывая на дверь одной из аудиторий, сказал: «А вот здесь у Перумова мастер-класс был», но оказавшемуся поблизости Перумову послышалось «мастер-класс быдл».

К начавшейся в Facebook перепалке присоединился автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко. Он не поверил в версию, изложенную Кагановым, назвав вариант с «быдлом» более правдоподобным. Еще ниже в комментариях появился Алекс Янг, который подтвердил слова Каганова.

«Как невольный свидетель застарелого конфликта, могу сказать, что мой друг Леонид Каганов ни тогда, ни за последующее десятилетие не проронил при мне оскорбительного слова в адрес своих коллег», — подытожил литератор.

Леонид Каганов — автор романа «Харизма» и сборников «Дай бог каждому» и «Эпос хищника», также является автором нескольких текстов песен Васи Обломова.

Ник Перумов известен по книжным сериям «Кольцо Тьмы», «Семь зверей Райлега» и «Империя превыше всего».