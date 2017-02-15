Украинские издательства раскритиковали запрет на ввоз книг из России

Запрет Киева на ввоз книг из России вызвал негодование у украинских издателей. Они опасаются, что инициатива властей создаст черный рынок и навредит книжной индустрии, пишет The Guardian.

По информации издания, книги из России составляют 60 процентов от всех продаваемых на Украине книг. Как заявил глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, запрет Киева приведет к дефициту продукции и возникновению нелегальных каналов ее реализации.

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По его словам, украинские книгораспространители начали расторгать контракты с российскими дистрибьюторами. Правительство не предложило издательствам никаких компенсаций за финансовые потери, а надежда на то, что украинские произведения улучшат положение, ничтожно мала, отметил Афонин.

Глава издательства «Саммит Книга» Иван Степурин заявил, что у местных издательств недостаточно ресурсов, чтобы заменить запрещенные книги из России. «С такой высокой ценой на перевод и права запрет выльется в нехватку книг в разных областях, особенно в образовательной литературе и мировой классике», — объяснил он.

Секретарь посольства Украины в Великобритании Инна Егорова подтвердила газете, что Киев ввел запрет на печатные издания из России. Она отметила, что в ручной клади разрешается провозить не более десяти экземпляров одной книги.

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В конце января сообщалось, что Киев полностью запретил ввоз книг из России сроком на три месяца.

В декабре 2016-го Верховная Рада Украины проголосовала за решение об ограничении ввоза в страну печатной продукции из России «антиукраинского содержания».

Киев после смены власти в начале 2014 года неоднократно принимал меры, призванные не допустить поступления в информационное поле страны продукции из России. В марте того же года Рада запретила трансляцию всех российских фильмов, произведенных или впервые обнародованных в РФ после 1 января 2014 года.