Критиковавшего Роулинг ведущего засыпали цитатами из Гарри Поттера

Книжный магазин Big Green Bookshop засыпал цитатами из книг о Гарри Поттере Twitter телеведущего американского телеканала Fox Пирса Моргана. Как сообщает Sky News, ранее он назвал творчество британской писательницы Джоан Роулинг ахинеей.

Ведущий раскритиковал автора за поддержку кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон. Он заявил, что никогда не читал книг о Гарри Поттере и не собирается этого делать.

Владелец книжного магазина Саймон Кей решил просветить Моргана, отправляя ему отрывки из книги «Гарри Поттер и философский камень». С аккаунта магазина каждый день публикуется по 100 твитов с цитатами из произведения, при этом в каждом телеведущий указан адресатом.

— Big Green Bookshop (@Biggreenbooks) 11 февраля 2017, 22:40

На момент написания заметки аккаунт Big Green Bookshop выложил уже 292 адресованных Моргану поста.

«Я делаю это потому, что Пирс, очевидно, проводит сутки напролет, пялясь в новостную ленту Twitter», — заявил Кей.

Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Все книги, кроме восьмой, экранизированы, главные роли в фильмах исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.

Пирс Морган — британский журналист, ранее работавший ведущим телепередачи Piers Morgan Tonight на американском канале CNN.