Роулинг ответила на сожжение ее книг из-за критики Трампа

Британская писательница Джоан Роулинг прокомментировала в Twitter угрозы сжигать ее книги и диски с фильмами о Гарри Поттере за критику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Автор предупредила, что дым от DVD может быть ядовитым. «И у меня все равно останутся ваши деньги, так что могу одолжить вам зажигалку», — написала Роулинг.

Она также ответила пользователю, назвавшему себя «бывшим поклонником Гарри Поттера», который заявил, что уже сжег все книги поттерианы: «Можно привлечь девочку прочитать книгу про взлет и падение автократа, но нельзя заставить ее думать».

Роулинг пообещала, что в будущем каждое издание о Гарри Поттере будет продаваться в двух экземплярах: одна — для чтения, вторая — для сожжения.

Британка неоднократно критиковала Трампа, а во время выборов в США поддерживала кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон. В ноябре 2016 года она заявила, что в основу ее романа «Фантастические звери и места их обитания» лег рост популизма в политике. В декабре 2015-го Роулинг написала, что антагонист из ее книг Волан-де-Морт не настолько плох, как Трамп.

Первый роман писательницы «Гарри Поттер и философский камень» был напечатан в 1997 году. Вся книжная серия поттерианы была экранизирована.