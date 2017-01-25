Пользователи сети атаковали красноярского двойника Гарри Поттера

В сети активно обсуждают сходство жителя Красноярска с Гарри Поттером, которого в серии одноименных фильмов сыграл актер Дэниэл Рэдклифф.

В Instagram под фотографиями молодого человека юзеры либо оставляют однотипные комментарии с восторгом по поводу его сходства с волшебником, либо упоминают известные из книг и фильмов заклятия.

Так, под снимком двойника с псом один из комментаторов отметил, что у парня «классный патронус». «Ты так похож на отца, а глаза — мамины», — шутит юзер под ником tmswer, цитируя друга отца Поттера Сириуса Блэка.

Ну такое. Фото опубликовано @anupliy

Многие сетуют на то, что у молодого человека нет шрама на лбу в виде молнии и предлагают ему сделать татуировку.

В Twitter пользователь под ником sibir_ утверждает, что дружит с красноярцем уже несколько лет, и уверяет, что тот привык к сравнениям с Гарри Поттером.

«Весело это только в интернете. На работе, допустим, вообще не весело», — комментирует свое сходство с персонажем и происходящее сам Николай.

В январе пользователи сети обнаружили на женском марше против Трампа человека, поразительно похожего на президента Белоруссии Александра Лукашенко.