Автор «Золотого компаса» выпустит новую книжную трилогию

Британский писатель Филип Пулман, наиболее известный по книжной серии «Темные начала», анонсировал новую трилогию «Книга пыли», сообщает The Verge.

Выход первой части намечен на 19 октября этого года. Ее название до сих пор неизвестно.

В центре сюжета, как и в предыдущих книгах, окажется героиня Лира Белаква. Действие будет происходить за 10 лет до начала оригинальной трилогии. Как утверждает сам Пулман, эта «книга не будет ни сиквелом, ни приквелом» основной истории.

История публикации началась в 1995 году, когда автор выпустил первую часть «Северное сияние». В последующие годы вышло продолжение «Чудесный нож» и «Янтарный телескоп». В книгах развивается тема параллельных миров: герои находят порталы и путешествуют между вселенными.

Общее количество проданных копий серии составило более 17,5 миллионов на 40 языках мира.

В 2007 году в США экранизировали «Северное сияние». Картина получила название «Золотой компас», а главные роли в ней исполнили Николь Кидман и Дэниел Крейг.