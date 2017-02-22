Facebook заблокировал аккаунт советника Путина по интернету

Facebook заблокировал аккаунт советника президента России Владимира Путина по интернету Германа Клименко. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Клименко, инициатором блокировки его профиля стал российски писатель и телеведущий Станислав Ханкишиев, известный под псевдонимом Сталик. «А вот и он, больной зуб. Сталик таки добился своего. Facebook забанил меня, перехожу во "ВКонтакт"», — заявил советник.

Судя по прикрепленным к сообщению скриншотам, администрация Facebook закрыла Клименко доступ к социальной сети на три дня. Причиной блокировки оказался репост со страницы Ханкшиева, который обвинил советника президента в нарушении авторских прав. «Прошу уведомить друзей на Facebook и спасибо передайте Сталику», — отметил Клименко.

Конфликт между советником Путина и Ханшиевым начался в 16 февраля, после того, как писатель опубликовал в Facebook видео под названием «Борьба за жизнь онкобольных — 2», посвященный проблемах в медицине. Клименко перепостил ролик к себе на страницу и обвинил Ханшиева в заказной информационной войне. Спустя два дня словесной перепалки, оппоненты взаимно внесли друг друга в черный список и перестали общаться.

Ранее в феврале Facebook заблокировал аккаунт популярного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. По его словам, он завел профиль в социальной сети около недели назад и не понимает, по какой причине его заблокировали.