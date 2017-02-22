Советник Путина по интернету решил уйти из Facebook из-за блокировки аккаунта

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко решил уйти из Facebook после того, как его аккаунт в этой соцсети был заблокирован. Об этом в среду, 22 февраля, он заявил в интервью ТАСС.

«Однажды я написал, что если меня забанят, то я уйду навсегда из Facebook. Благодаря Сталику (писатель и телеведущий Станислав Ханкишиев — прим. «Ленты.ру») я принял решение, которое наверное надо было принять давно. Все-таки советник президента не должен вести свой блог в Facebook», — отметил Клименко. По его словам, когда его аккаунт «дня через три» разблокируют, он напишет «последний пост, что история с Facebook завершена».

Facebook заблокировал аккаунт Клименко в среду, 22 февраля. По его словам, инициатором блокировки профиля стал Станислав Ханкишиев, известный под псевдонимом Сталик. Причиной оказался репост со страницы писателя, который обвинил советника президента в нарушении авторских прав. Клименко отметил, что будет «общаться со своими доброжелателями и недоброжелателями» во «ВКонтакте».

Конфликт между советником Путина и Ханкишиевым начался 16 февраля, после того как писатель опубликовал в Facebook видео под названием «Борьба за жизнь онкобольных — 2», посвященный проблемам в медицине. Клименко перепостил ролик к себе на страницу и обвинил Ханкишиева в заказной информационной войне. После двух дней словесной перепалки оппоненты взаимно внесли друг друга в черный список и перестали общаться.