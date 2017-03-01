Facebook разблокировал аккаунт Милонова

Администрация Facebook разблокировала аккаунт депутата Госдумы Виталия Милонова в социальной сети. Об этом парламентарий во вторник, 28 февраля, сообщил РИА Новости.

Он объяснил это решение «неожиданно громким резонансом, который поднял вопрос о произволе и цензуре в сети Facebook». «Неожиданно без дополнительных объяснений доступ был восстановлен в полном объеме. Тем не менее, я планирую поднять вопрос о регулировании процесса блокировки верифицированных аккаунтов российских общественных деятелей и политиков», — заявил Милонов.

Материалы по теме «Христос тоже не к королям пришел, а к проституткам» Виталий Милонов о сатане на телевидении и готовности пойти на «Дом-2»

Ранее во вторник депутат, комментируя блокировку своего Facebook-аккаунт, заявил, что причиной стало нарушение правил социальной сети. В своем посте о марше памяти Бориса Немцова, который состоялся 26 февраля в Петербурге, Милонов написал, что «на митинге собрались хохлы и представители ЛГБТ». При этом он отметил, что сразу попросил пользователей сети не считать слово «хохлы» оскорбительным. В результате Facebook заблокировал аккаунт на месяц.

Ранее в феврале Facebook временно заблокировал аккаунт советника президента России Владимира Путина по интернету Германа Клименко. По его словам, инициатором блокировки его профиля стал российский писатель и телеведущий Станислав Ханкишиев, известный как Сталик.