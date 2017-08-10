Подмосковные поликлиники откажутся от записи через регистратуру

В поликлиниках Московской области с 1 сентября будет отменена запись к врачу через регистратуру, сообщает в четверг, 10 августа, «Российская газета».

Отмечается, что запись будет производиться через портал госуслуг Московской области, сайты лечебных учреждений или через установленные в поликлиниках инфоматы.

Как пояснили в Минздраве, позднее на эти формы записи перейдут и другие регионы. «Сегодня в России реализуется проект "Бережливые поликлиники". Первый опыт показал, что достаточно 4-5 месяцев, чтобы разделить потоки здоровых и больных пациентов, обеспечить комфортное прохождение диспансеризации, начать оказывать помощь без очередей», — добавили в ведомстве.

Эксперимент «Бережливая поликлиника» был запущен Минздравом в ноябре 2016 года. В нем приняли участие медучреждения Ярославля, Калининграда и Севастополя. Цель проекта — повысить доступность и качество медицинских услуг и улучшить работу лечебных учреждениях.

В начале августа правительство одобрило проект по усовершенствованию модели функционирования поликлиник, который предполагается реализовать до 2023 года. Планируется улучшить качество медицинских услуг, удовлетворенность пациентов работой медучреждений, сократить время ожидания приема и сроки прохождения диспансеризации.