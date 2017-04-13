Минздрав одобрил работу пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в Севастополе

Минздрав РФ высоко оценил результаты внедрения пилотного проекта «Бережливая поликлиника» в Севастополе, об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Он заработал в детской поликлинике и взрослой поликлинике № 2. На первом этапе эти медучреждения были дополнительно оснащены специальным оборудованием, для удобства посетителей изменили расположение и внешний облик регистратур и кабинетов. Чтобы сделать запись на прием к врачам более доступной, в холле установили информаты, работает интернет-портал и колл-центр. С внедрением электронной картотеки время ожидания в очереди уменьшилось вдвое.

До 1 июля в рамках программы в поликлиниках — участницах проекта планируется завершить капремонт. Предполагается, что до конца года к нововведению присоединятся еще пять медучреждений города, таким образом, проект переходит на этап повсеместного внедрения.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила положительный опыт работы «Бережливых поликлиник» в Севастополе. До конца 2020-го ведомство планирует подключить к программе не менее двухсот поликлиник по всей России.

Минздрав РФ дал старт проекту «Бережливая поликлиника» в ноябре 2016 года. Задача начинания — повысить доступность и качество медицинских услуг и улучшить работу лечебных учреждения. Севастополь — один из трех российских регионов, в которых проект был запущен в пилотном режиме.