В Крыму на Мекензиевых горах откроется объездная дорога

Объездная дорога на Мекензиевых горах откроется после реконструкции в пятницу, 14 апреля. Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя в среду, 12 апреля, об этом заявил глава города Дмитрий Овсянников по итогам инспекции строительства автотрассы-дублера.

Ход работ он оценил положительно. «Ремонт дороги идет в хорошем темпе, задействована наша недавно приобретённая техника. В пятницу мы сдадим качественную дорогу, которая после устранения последствий оползня прослужит жителям села Поворотное еще многие годы», — отметил Овсянников.

Он заверил, что на отремонтированной дороге будет нанесена разметка, установлены знаки и ограждения, в итоге она будет соответствовать всем надлежащим стандартам.

Обновленная магистраль обеспечит движение транспорта в объезд участка ликвидации последствий оползня на трассе Севастополь – Бахчисарай – Симферополь возле Мекензиевых гор.