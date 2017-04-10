В Севастополе начали строительство амбулаторий, детсадов и школы в рамках ФЦП

В Севастополе начали строительство объектов в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора а Дмитрия Овсянникова.

«На данный момент мы приступили к строительству 16 объектов федеральной целевой программы, в том числе всех объектов "особого контроля": пяти амбулаторий, трех детских садов, школы. Наша цель — в рамках заключенных с минэкономразвития России соглашений исполнить необходимый объем работ по 58 объектам», — подчеркнул Овсянников.

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Врио губернатора отметил, что началу апреля правительством города заключены 34 государственных контракта на общую сумму в 3,26 миллиарда рублей, что составит более 37 процентов от общего объема бюджетных средств, выделенных на 2017 год.

Остальные контракты в рамках ФЦП на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей должны быть заключены по итогам конкурсных процедур и государственной экспертизы.

В марте сообщалось, что Севастополь в рамках программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» получит 8,7 миллиарда рублей. В правительстве города тогда информировали, что в ближайшее время начнется строительство трех детсадов и школы, их предполагается ввести в эксплуатацию до конца 2017 года.