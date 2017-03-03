Парк «Федюхины высоты» в Севастополе откроется весной 2019 года

Военно-исторический парк «Федюхины высоты» в Севастополе откроется в апреле-мае 2019 года. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель московского Агентства исторических проектов «Ратоборцы» и один из инициаторов проекта Алексей Овчаренко в пятницу, 3 марта.

«Открытие парка произойдет уже в 2019 году, а к 2022 году мы планируем выйти на полную мощность, которая предполагает обслуживание около полумиллиона посетителей ежегодно», — рассказал он. Овчаренко пояснил, что в течение пяти лет в Севастополе и Крыму будут введены инфраструктурные объекты, в том числе транспортные, с которыми также планируется связать парковые объекты.

Частично парк откроется уже в сентябре 2017 года, отмечал Овчаренко в беседе с ТАСС.

Создатели парка планируют сделать семь тематических площадок, каждая из которых будет охватывать свой период истории Крыма. Стоимость всего проекта составит примерно 500-600 миллионов рублей. Пресс-служба правительства Севастополя утверждает, что комплексу присвоен статус приоритетного проекта, указывает агентство.

Парк «Федюхины высоты» строится в Балаклавском районе Севастополя. Назван в честь русского генерала Федюхина, который останавливался в этих местах. В горных высотах этого района 4 августа 1855 года проходило Чернореченское сражение.