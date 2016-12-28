Власти Севастополя назвали туристические преимущества города

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников считает, что город обладает несколькими конкурентными преимуществами в туристической сфере. Об этом он рассказал корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 28 декабря.
По мнению Овсянникова, посещение города способствует военно-патриотическому воспитанию молодых путешественников. Населенный пункт также привлекает туристов, интересующихся историей, отметил он.
Кроме того, в Севастополе развит и событийный туризм, в частности военно-исторические фестивали. Овсянников также напомнил о таких местных достопримечательностях, как бронебашенная батарея номер 35 или заповедник «Херсонес Таврический».
Гостей привлекает в Севастополь и горный туризм. По словам главы города, для путешественников с этой целью был создан маршрут Большая севастопольская тропа от Балаклавы до аэропорта Бельбек.
Ранее в среду чиновник также выразил решимость бороться за развитие гражданского сектора городского аэропорта Бельбек.