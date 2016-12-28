Врио главы Севастополя пообещал бороться до конца за городской аэропорт

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников намерен отстаивать необходимость развития гражданского сектора аэропорта Бельбек. Об этом он заявил корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 28 декабря.

«Я нахожусь в стадии борьбы за Бельбек, я буду бороться до конца за этот проект. Севастополю нужен свой аэропорт!» — подчеркнул Овсянников.

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В июле стало известно, что компания «Аккорд-инвест», считающаяся приоритетным инвестором севастопольской воздушной гавани, не хочет развивать там регулярные авиаперевозки. Вместо этого фирма решила сосредоточиться на обслуживании ВИП-клиентов.

Бельбек — аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя. Он был построен в 1941 году. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году пассажирские рейсы там не осуществляются. Аэропорт обслуживает только российские военные самолеты.

В июне того же года он был включен в перечень авиаузлов совместного базирования, то есть ему было разрешено принимать гражданские суда. Однако для этого на территории Бельбека необходимо, в частности, реконструировать взлетно-посадочную полосу.

