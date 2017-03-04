Севастополь получит из федерального бюджета почти 9 миллиардов рублей

Севастополь в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» получит 8,7 миллиарда рублей. Как сообщается на сайте севастопольского правительства, Минэкономразвития России одобрило заключение соглашений о финансировании объектов на эту сумму.

В публикации сказано, что в этом году планируется завершить строительно-монтажные работы на 25 объектах, среди которых — школа, детсады, модульные амбулатории, морские пирсы и причалы.

Будут проведены проектно-изыскательские работы на 29 объектах, в том числе социально значимых — это многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера и больница скорой помощи.

В правительстве Севастополя заверили, что в ближайшее время начнется строительство трех детсадов и школы, их предполагается ввести в эксплуатацию до конца года.

Также на деньги по ФЦП в 2017-м в городе обещают модернизировать систему водо- и теплоснабжения и выполнить проектно-изыскательские работы по канализационным очистным сооружениям «Южные».

Продолжится восстановление зеленых зон: будет реконструирован парк имени Анны Ахматовой и благоустроены территории возле Инкерманского монастыря, начнется реконструкция Парка Победы и зоны близ Свято-Георгиевского монастыря.

В сообщении также отмечается, что на 1 марта 2017 года по всем реализуемым в Севастополе ФЦП правительство города заключило с федеральными органами власти 32 соглашения о финансировании работ на 11 миллиардов рублей.