В Севастополе проведут месячник чистоты

Правительство Севастополя в апреле проведет общегородской месячник чистоты. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на директора департамента городского хозяйства Андрея Чибисова.

Он подчеркнул, что «это традиционный апрельский субботник». «Мы предлагаем провести его с 1 по 4 апреля, а также 8 и 22 апреля», — рассказал Чибисов.

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Агентство отмечает, что в городе есть проблема стихийных свалок мусора. В феврале вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров иронически прокомментировал вопрос об очередном скоплении отходов, сказав, что «к нам прилетают марсиане и мусор привозят с собой, потому что севастопольцы так поступать не могут».

В ноябре 2015-го глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал о запущенном состоянии столицы региона — Симферополя. «Я (...) смотрел, как убирают, как работают коммунальные службы, — гадюшник просто!» — возмутился Аксенов.

Глава Крыма тогда призвал активистов приступить к наведению порядка по всей республике.