Правительство Севастополя разрешило снос самовольных построек без решения суда

Правительство Севастополя утвердило порядок принятия решений о сносе самовольных капитальных построек на территории города. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Ранее правовые отношения урегулированы не были. Объекты капитального строительства можно было сносить только на основании решения суда. Эта процедура затягивалась на годы, поэтому мы взяли практику других субъектов Российской Федерации. К примеру, в Москве такие объекты сносились после предложений владельцу незаконного объекта демонтировать его самостоятельно», — заявил директор департамента земельных и имущественных отношений Рустэм Зайнуллин.

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Он добавил, что постановление принято в связи с тем, что часто собственников строений установить трудно. «Мы даже некоторых владельцев найти не можем совместно с правоохранительными органами, соответственно, некого привлечь в суд. Поэтому теперь будем опираться на решение комиссии», — сказал чиновник.

22 февраля правительство Крыма выделило миллиард рублей на снос в 2017 году более девяти тысяч незаконных построек, сообщало агентство «Крыминформ». Глава республики Сергей Аксенов отметил, что «снос — это не самоцель». По его словам, главным является благоустройство населенных пунктов, создание на полуострове комфортной среды. «Это вопрос соблюдения законности и наказания хамов и аферистов, которые долгое время плевали на закон. Нельзя зарабатывать в ущерб интересам крымчан, в ущерб имиджу Крыма», — подчеркнул он.