Доходы бюджета Крыма выросли вдвое по сравнению с «украинским периодом» региона

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что доходы консолидированного бюджета Крыма составили около 40,6 миллиарда рублей. Это почти на треть больше, чем в 2015 году, и вдвое больше, чем во времена пребывания в составе Украины. Об этом в среду, 22 февраля, передает ТАСС.

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Он добавил, что такому успеху способствовала реализация государственной программы развития промышленного комплекса Крыма. Рост бюджета в производстве машин и оборудования достиг более 28 процентов, а в химической промышленности — 12 процентов.

Аксенов также заявил, что даже в «лучшие времена в украинский период» максимальный доход бюджета Крыма составлял 5,8 миллиарда гривен (около 22 миллиардов рублей).

Тем не менее основной проблемой, как сказал Аксенов, по-прежнему остается небольшой уровень загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для решения этого вопроса власти намерены включить предприятия Крыма в федеральную программу «Развитие судостроения на 2013-2030 годы» и передать их в федеральную собственность.

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума. Этому предшествовали многомесячные антиправительственные акции, завершившиеся после смещения Виктора Януковича с поста президента Украины.