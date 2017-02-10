Депутаты Госдумы поедут в Крым обсуждать вопрос гражданства для крымских татар

Комитет Госдумы по делам национальностей осенью проведет выездное заседание в Крыму, где обсудит возможность предоставления российского гражданства крымским татарам. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Ильдара Гильмутдинова.

«Сегодня часть из них не могут получить гражданство России, потому что они должны предоставить справку из прежнего места пребывания, в частности, Узбекистана. Узбекистан этих справок, к сожалению, не выдает по разным причинам», — отметил Гильмутдинов.

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Он добавил, что члены комитета намерены узнать, какие национальные программы есть в Крыму и как они реализуются.

9 февраля лидер общественного движения крымско-татарского народа «Къырым» (Крым) Ремзи Ильясов заявил, что готов выступить в ООН с докладом о жизни своих соотечественников в российском Крыму.

В апреле 2014-го после воссоединения Крыма с Россией Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов Крыма, пострадавших от репрессий. Крымско-татарский язык в регионе был признан государственным наряду с русским и украинским.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования.