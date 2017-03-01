Многофункциональный центр Севастополя ввел 16 новых услуг в 2017 году

С начала 2017 года в многофункциональном центре (МФЦ) Севастополя введены 16 новых услуг. Об этом в среду, 1 марта, сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на директора МФЦ Светлану Ткаченко.

«К концу 2015 года в МФЦ предоставлялись только четыре государственные услуги. На сегодняшний день эта цифра увеличена до 71, включая 16 новых, введенных уже в текущем году», — информировала Ткаченко.

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В 2016 году в МФЦ обратились более 240 тысяч человек. Для людей с ограниченными физическими возможностями в помещениях установлены тактильные мониторы и плитка, гусеничные подъемники. Как отметила Ткаченко, в городе работает мобильный МФЦ, который оказывает услуги в отдаленных районах, а также тем жителям, которые из-за состояния здоровья не могут попасть в государственные учреждения.

В феврале 2016-го глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил вице-премьеру, министру внутренней политики, информации и связи республики Дмитрию Полонскому провести служебное расследование по факту продажи мест в очередях в МФЦ Симферополя. Аксенов охарактеризовал эту ситуацию как позорную.

Первый в Крыму МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг открылся в Симферополе в ноябре 2015-го. Всего в течение двух лет в республике должно заработать 22 многофункциональных центра.