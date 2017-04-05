Крымские власти одобрили почти два десятка инвестпроектов по застройке Ялты

Крымские власти одобрили 19 инвестиционных проектов для реализации на территории Большой Ялты. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил глава города Андрей Ростенко, передает пресс-служба ялтинской администрации.

«Данные решения были приняты на Совете по улучшению инвестиционного климата Республики Крым при Совете министров», — отметил Ростенко. По его словам, общий объем инвестиций составит почти 11 миллиардов рублей. Мэр Ялты добавил, что общая площадь земельных участков, планируемых под застройку, превышает 55 гектаров.

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31 марта глава республики Сергей Аксенов на встрече с главными архитекторами муниципальных образований региона заявил, что Ялта является лидером по строительному беспределу. Он анонсировал создание рабочей группы с участием правоохранительных органов, которая проверит все новостройки города. Также он отметил, что любые градостроительные решения в городе будут проходить через градостроительный совет РК и лично нового главного архитектора Крыма Анну Цареву. Директору департамента архитектуры и градостроительства Ялты Владимиру Приступе Аксенов запретил подписывать какие-либо официальные документы.

В опубликованной ранее марте в «Ленте.ру» статье эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России высказали мнение, что для спасения уникальных эколого-ландшафтных условий Южного берега Крыма (ЮБК), а именно Большой Ялты, необходимо жесткое ограничение на строительную деятельность в этих местах. Иначе, предупредили ученые, ЮБК будет навсегда потерян как курорт.

Владимир Приступа, в 2012 году, в украинский период, будучи главным архитектором города, был осужден за незаконное согласование отвода трех гектаров земли и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Суд тогда запретил ему три года занимать руководящие должности. Однако в декабре 2014-го он снова начал работать на аналогичной должности в команде нового мэра города Андрея Ростенко.