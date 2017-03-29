В центре Ялты построили туалет-пивную в сквере

В сквере в самом центре Ялты построили туалет, совмещенный с пивной. Об этом в среду, 29 марта, сообщает местное издание «Примечания».

Как отмечает издание, пивную-туалет начали возводить в августе 2016 году, для этого в сквере убрали часть газона и кустарники. В ларьке, соседствующим с уборной, уже торгуют пивом, напитками и закусками к пиву. Сооружение назвали «Туалет №1».

14 марта сообщалось, что в историческом центре Ялты, на территории школы номер 9, строители начали подготовку к вырубке 50-летних кипарисов. Как передавали местные СМИ, часть школьного сквера огородили под застройку, при этом на заборе не была размещена информация об объекте и застройщике.

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Днем ранее стало известно, что мэр Ялты Андрей Ростенко высадил на городской набережной за свой счет одну пальму на месте снесенного в конце 2016-го года комплекса «Еда». О том, что на месте «Еды» будут высажены пальмы, Ростенко заверил горожан ранее в том же месяце, отметив, что он и председатель Ялтинского городского совета Роман Деркач за свой счет обеспечат два дерева.

По информации «Примечаний», в 2016 году мэр Ялты Андрей Ростенко выступил с инициативой вырубить все кипарисы в городе, однако позже отказался от этой идеи.